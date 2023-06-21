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Bayburtlu öğrenciler Çanakkale ve İstanbul gezisine uğurlandı

21.06.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonrası öğrencilere tarihi yerlere gezi sözü verilmişti o öğrenciler Çanakkale ve İstanbul gezisine uğurlandı.

Bayburtlu öğrenciler Çanakkale ve İstanbul gezisine uğurlandı

Liselere Geçiş Sistemi sonrası öğrenciler ödüllendirildi. 75 öğrenci 15 öğretmen gözetiminde Çanakkale ve İstanbul gezisine dualarla uğurlandı. LGS sınavı sonrası öğrencilere gezi sözü veren Bayburt Ortaokulu yönetimi, Bayburt Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valilik işbirliğiyle ’Öğrenciler Tarihiyle Buluşuyor’ projesi çerçevesinde 75 kişiden oluşan öğrenci grubunu, Çanakkale ve İstanbul gezisine gönderdi.

Okul Müdürü Mahir Pamukcu, bugün verdikleri gezi sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "8. sınıf öğrencilerimize, LGS sınavında başarılı olmaları durumunda Çanakkale’yi, İstanbul’u ve tarihi alanları gezmeyi vaat etmiştik. Öğrencilerimiz de LGS sınavını başarılı bir şekilde tamamladılar. Biz de sözümü yerine getirmek için şu an 75 öğrenci, 15 öğretmen arkadaşımızla kafilemizi hazırladık. Özellikle şehitlik alan gezisini çok önemsedik ve öğrencilerimizin yerinde görerek bilinçlenmesini arzu ettik. Yine İstanbul gezimizde Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet gibi tarihi yerleri öğrencilerimizin görmelerini istedik, gezerek-görerek öğrenmelerini önemli bulduk" dedi.

Öğrenciler de düzenlenen geziden mutlu olduklarını belirterek heyecanlı olduklarını söylediler.

Geziye giden çocuğunu uğurlamaya gelen Bayburt Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Ayfer Pamukcu, LGS sürecinin yorucu bir süreç olduğunu, sınav sonrasında bu geziyle öğrencileri ödüllendiklerini belirterek, "Ben hem Bayburt Ortaokulu’nda görevli bir öğretmen hem de bir veli olarak bu durumdan çok mutluluk duyuyorum. Çocuklarımız için güzel bir değişiklik oldu. Onlar için de ğlenceli ve güzel bir gezi olur umarım. Çocuklarımız hayırlısıyla Çanakkale-İstanbul gezisini tamamlayıp mutlu bir şekilde dönerler, dileğimiz budur" dedi.

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