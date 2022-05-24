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Bayburt'ta 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı

24.05.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı

Bayburt'ta üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Merkeze bağlı Tuzcuzade Mahallesi Kurdal Sokak'ta yaşayan 8 yaşındaki N.T, üçüncü kattaki evlerinin penceresinden toprak zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırık oluşan çocuğun tedavisi devam ediyor.

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