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Bayburt’ta bayram öncesi cadde ve sokaklar yıkanmaya devam ediyor

BAYBURT HABERLERİ  | 21.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Bayburt Belediyesine bağlı ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında bayram öncesi kent merkezi genelinde başlattığı cadde yıkama işlemlerine titizlikle devam ediliyor.Bayburt Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında yürütülen hijyen ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt’ta bayram öncesi cadde ve sokaklar yıkanmaya devam ediyor

Bayburt Belediyesine bağlı ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında bayram öncesi kent merkezi genelinde başlattığı cadde yıkama işlemlerine titizlikle devam ediliyor.
Bayburt Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında yürütülen hijyen ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler yapılan çalışmalar ile mahalle, cadde ve sokakları titizlikle yıkayarak temiz kalmasını sağlıyor. Ekipler yıkama işlemleri sırasında yol üstünde bulunan çöp konteynerlerini de yıkayarak dezenfekte ediyor.
Çalışmaları değerlendiren vatandaşlar, “Korona virüs önlemleri kapsamında il genelinde temizlik çalışmaları titizlikle yerine getiriliyor. Ekipler bizlerin ihtiyaçlarını yerine getirirken, diğer taraftan dezenfekte ve yıkama işlemleri de gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerine teşekkür ederiz.” dedi.

Bayburt’ta bayram öncesi cadde ve sokaklar yıkanmaya devam ediyor

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