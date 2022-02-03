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Bayburt'ta çığdan kapanan köy yollarında çalışmalar sürüyor

03.02.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta çığdan kapanan köy yollarında çalışmalar sürüyor

Bayburt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için mesai yapıyor.

Yoğun tipi ve karın etkili olduğu merkeze bağlı Yaylalar, Demirışık ve Başçımağıl köylerine ulaşımın sağlandığı yollar, dün akşam farklı noktalara düşen çığ nedeniyle kapandı.

Ekipler, yeni çığ riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasının ardından kar temizleme çalışmalarına başladı.

Yaylalar ve Demirışık'ta yaklaşık 5 metrelik kar, 6 saat süren çalışma sonucu temizlendi ve yol ulaşıma açıldı.

Yoğun kar birikintisinin bulunduğu Başçımağıl köyünde ise ekiplerin çalışması devam ediyor.

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