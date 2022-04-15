YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı

Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı

15.04.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı

Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı.

Şingah Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan aile hekimi Ahmet Can'dan (33) haber alamayan arkadaşları durumu polise haber verdi.

Can'ın yaşadığı dairenin kapısını çalan ekipler sonuç alamayınca, çilingirden yardım istedi. Evde baygın halde bulunan Can, olay yerindeki müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendiği ve durumunun ağır olduğu bildirilen Can, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmek üzere Erzurum'a götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayburt'ta tandır ketesi, sahur sofralarını süslüyorBayburt'ta tandır ketesi, sahur sofralarını süslüyor
Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandıKayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kütahya'da ormanda şüpheli ölümKütahya'da ormanda şüpheli ölüm
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 15 Nisan Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:35
Öğle
12:24
İkindi
16:06
Akşam
19:04
Yatsı
20:28
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yıllık kazancı ‘pes’ dedirtti! “Bu nasıl kamyon şoförü?”

Yıllık kazancı ‘pes’ dedirtti! “Bu nasıl kamyon şoförü?”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.