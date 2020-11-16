YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Bayburt’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

BAYBURT HABERLERİ  | 16.11.2020 09:20 | Son Güncelleme

Bayburt’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Bayburt’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Bayburt’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Araç camları buz tuttu.
Havaların iyice soğumaya başladığı Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 3 derece olarak kaydedildi. Parçalı yer yer çok bulutlu, gündüz saatlerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği ilde sabah işlerine gitmek için dışarı çıkan sürücüler araçlarının camlarının buz tuttuğunu gördü.
Bir süre araçlarının camını kazıyarak buzdan arındıran vatandaşlar, “Artık kış geldi. Gündüzleri çok soğuk değil ama gece ve şafak vakti dondurucu soğuklar etkili. Bayburt’ta iklimsel olarak kış mevsimi oldukça uzun geçiyor” dedi.
Öte yandan gece en düşük hava sıcaklığı Kop Dağında eksi 7 derece olarak ölçülürken Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de eksi 5 derece oldu.

Bayburt’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Bayburt Namaz Vakitleri 16 Kasım Pazartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:59
Öğle
12:09
İkindi
14:45
Akşam
17:09
Yatsı
18:31

Bayburt Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.