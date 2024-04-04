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Bayburt'ta geleceğin mutfak şefleri yetişiyor

AA AA
04.04.2024 12:07
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Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, yöresel lezzetlerden dünya mutfağına kadar birçok lezzeti uygulamalı öğreniyor.

Bölümdeki 100 öğrenci, ilk yıl ağırlıklı olarak aldıkları teorik eğitimin ardından ikinci yıl beş yıldızlı otellerin mutfaklarını aratmayan ortamda çalışıyor.

Geçen yıl hizmete giren ve endüstriyel mutfak ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Gastronomi Laboratuvarı'nda Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden hünkarbeğendi, fırında çömlek, Kayseri yağlaması, İzmir köfte, lahmacun, karnıyarık, etli kuru fasulye ve pilav gibi yemekleri pişiren öğrenciler, aynı zamanda Kore, Fransız, İspanyol ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin ünlü yemeklerini hazırlıyor.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilerin hem yöre hem ülke hem de dünya mutfağının lezzetlerini öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Programın 4 yıl önce aktif olduğunu, geçen yıl ise beş yıldızlı otellerin mutfaklarını aratmayan bir ortamın öğrencilerin hizmetine sunulduğunu belirten Türkmen, amaçlarının nitelikli insan gücü yetiştirerek turizm sektöründe istihdam edilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Türkmen, aşçılık bölümünün bu anlamda hem kente hem de bölgeye önemli hizmetler sunacağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle şehrimizin ve bölgemizin mutfak kültürünü hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak için bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Bölümümüz ilgi görüyor. 50 kontenjan üzerinde de öğrenci kaydı alıyoruz. Bunu, gastronomi bölümünü de aktif hale getirerek lisans programıyla güçlendirmek istiyoruz. Bu anlamda üniversitemizin yeterli donanımı ve insan gücü, akademisyen profili bulunuyor. İnşallah aşçılık ve gastronomi üniversitemizin öne çıktığı alanlar arasında yer alacak."

"SEKTÖRE HIZLI BİR GİRİŞ YAPIYORLAR"

Öğretim görevlisi Mehmet Nazik Gül ise ilk yıl beslenme ilkelerine dayalı menü planlama, turizmin genel kavramları, mutfak içerisindeki temel gereklilikler, aromatik otlar ve baharatlar gibi dersleri alan öğrencilerin ikinci sınıfta ise tamamen mutfakta eğitim aldığını söyledi.

Öğrencilerin yöresel lezzetlerin yanı sıra Türk ve dünya mutfağı dersleri de aldığını aktaran Gül, "Öğrencilerimize bu kadar çeşitli eğitim vermemizin amacı da mezun olduktan sonra turizm sektörüne gittiklerinde zorlanmamaları. Çünkü sektöre hızlı bir giriş yapıyorlar. Bir aylık staj dönemleri var, bunun ardandan da sektör içerisinde kalıyorlar." dedi.

Gül, hem özel sektör hem de kamuda çalışma olanaklarına sahip öğrencilerin hızlı bir şekilde istihdam edilmesi adına mümkün olduğunca mutfakta uygulama yaptıklarını anlattı.

İkinci sınıf öğrencisi Nazlı Çiçek de okulda yöresel yemeklerden dünya mutfağına kadar birçok lezzeti öğrendiklerini ifade etti.

Özellikle uygulamalı derslere ağırlık verildiğini ve staj programı uygulandığını dile getiren Çiçek, "Bu sürede hem sektörle tanışma fırsatı buluyoruz hem de tecrübe ediniyoruz. Bu imkanlarla mezun olduktan sonra daha iyi iş imkanları bulabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Şennur Aydoğan da beş yıldızlı otellerin mutfaklarını aratmayan ortamda eğitim aldıklarını kaydetti.

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