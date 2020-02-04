Bayburt’ta "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında Bayburt İl Müftülüğünce "Gençliğe Değer Ara Dönem Kamp Programı" düzenlendi.

Geleceğin teminatı gençler için milli ve manevi değerlere bağlı medeniyet perspektifine sahip olacak şekilde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında Bayburt İl Müftülüğünce "Gençliğe Değer Ara Dönem Kamp Programı" düzenlendi. Bayburt merkez Kaleardı Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda bir hafta süreyle düzenlenen kamp programına yaşları 12-14 arasında değişen 24 öğrenci katıldı. Kamp kapsamında öğrencilere milli ve manevi değerlerin içselleştirilmesine yönelik rehberlik çalışmalarının yanı sıra, bilgi yarışmaları, gezi programları, zekâ oyunları, halı saha maçı, sinema ile çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler başta olmak üzere Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından kampa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.



