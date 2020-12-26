Bayburt’ta hayvan pazarlarının faaliyetleri Covid-19 tedbirleri kapsamında durduruldu

Bayburt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda korana virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında salgın riskini azaltmak amacıyla hayvan pazarı faaliyetleri ikinci bir emre kadar durduruldu.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bayburt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ncı maddeleri gereğince ilimiz Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında toplanarak; 57. ve 72. maddeleri gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Salgın hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla; vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları/bulunabilecekleri ilimiz genelinde bulunan tüm hayvan pazarlarının faaliyetlerinin ikinci bir emre kadar durdurulmasına. Belirtilen tedbire uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

