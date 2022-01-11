YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta hırsızlık zanlıları tutuklandı

Bayburt'ta hırsızlık zanlıları tutuklandı

11.01.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta hırsızlık zanlıları tutuklandı

Bayburt'ta üç işletmede meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kentte, 13 Aralık 2021'de mermer fabrikası, taş kırma eleme tesisi ve sulama kooperatifinden toplam 220 metre uzunluğunda bakır kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan özel çalışma grubu oluşturuldu.

Bayburt ve çevre illerde yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını M.K.A, E.Y. ve A.K'nin yaptığını belirleyen ekipler, üç farklı operasyonla şüphelileri yakaladı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, ifadeler doğrultusunda bir kısmını boş arazide buldukları kabloları, firma yetkililerine teslim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Bayburt'ta "1916 Yılından Günümüze MTTB ve Gençlik" konferansı düzenlendiBayburt'ta "1916 Yılından Günümüze MTTB ve Gençlik" konferansı düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:04
Sabah
07:34
Öğle
12:33
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:46
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.