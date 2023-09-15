YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Bayburt’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

15.09.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023-2024 eğitim öğretim yılında İlköğretim Haftası, Şair Zihni İlkokulunda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bayburt’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Kutlama programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
İlköğretim Haftası Kutlama programı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Şair Zihni İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, müzikli dans gösterileri sahnelendi. Şair Zihni İlkokulu Kız Halk Oyunları Ekibi, Halk Oyunları Eğitmeni Emre Köse gözetiminde gösterilerini gerçekleştirdiler.

Programda konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Eğitim, kuşkusuz milletlerin yarınlarına umut veren, yetişmiş insan sayısını artıran ve çocuklarımızı yarınlara hazırlayan çok değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla anlam bulacaktır. Eğitim; ailede başlıyor, okulda gelişiyor, toplumla olgunlaşıyor, daha güzel ve mutlu yarınlara hazırlık içerisinde çalışmalar yürütülüyor. Sevgili çocuklar, şu anda bulunduğumuz okuldan 60’lı yıllarda mezun oldum. Bugün huzurlarınıza belediye başkanı olarak çıkarken şunu gururla söyleyebilirim ki yarının belediye başkanları, milletvekilleri, idarecileri sizler olacaksınız. Çok değerli öğretmen arkadaşlarım, bugünün ve yarınların gerçek mimari olan sizlere büyük görevler düştüğünün bilincindeyiz. Türkiye, dün farklı boyutlarıyla anlatılırken bugün modern, çağdaş ve yarınlarda umut veren bir ülke olarak inşallah çocuklarımızla, yetişmiş elemanlarımızla yarınların Türkiye’si daha farklı olacaktır" dedi.

İlköğretim Haftası kutlama programının sonunda Vali Eldivan ve protokol üyelerinin temsili olarak çaldıkları okul zilinin ardından öğrenciler sınıflarına geçtiler. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden il protokol üyeleri, bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra, öğrencilere hediyelerini takdim ettiler. İlköğretim Haftası münasebetiyle düzenlenen kutlama programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çekmeköy’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıÇekmeköy’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Elazığ’da kapsamlı asayiş uygulaması: 90 ekip, 500 personel katıldıElazığ’da kapsamlı asayiş uygulaması: 90 ekip, 500 personel katıldı
Otomobiliyle seyir halindeyken başka araçtan ateş açıldı, sırtından vurulduOtomobiliyle seyir halindeyken başka araçtan ateş açıldı, sırtından vuruldu
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 15 Eylül Cuma

İmsak
04:27
Sabah
05:52
Öğle
12:20
İkindi
15:50
Akşam
18:37
Yatsı
19:57

Bayburt Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Cuma

Doğa eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.