Bayburt'ta imam hatip öğrencilerinin tasarladığı İHA, TEKNOFEST'te yarışacak

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde teknolojiye ilgi duyan 6 öğrenci, bilişim teknolojileri öğretmenleri Mustafa Çobanoğlu koordinesinde bu yıl yapılacak TEKNOFEST'e katılmaya karar verdi.

Yaklaşık 7 ay önce "Robohatip" takımı adı altında okulun atölyesinde çalışmalara başlayan ekip, dikey iniş kalkış yapabilen İHA tasarladı.

Başvurdukları "Liseler Arası İnsansız Hava Araçları" kategorisindeki yarışmaya katılmaya hak kazanan ekip, belirlenen şartlara uygun ürettikleri İHA ile ön değerlendirme ve kritik rapor aşamasını geçip finale kaldı.

Okulun atölyesinde çalışmalarını tamamlayan ve ürettikleri İHA ile zaman zaman uçuş gerçekleştiren öğrenciler, Bursa'da 25-29 Nisan'da yapılacak yarışmada birincilik hedefliyor.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Mustafa Çobanoğlu, AA muhabirine, okul bünyesinde oluşturdukları robot takımına öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Her yıl ortalama 15 öğrenciyle okul atölyesinde tatil günlerinde çalışmalar yaparak ülke genelinde düzenlenen yarışmalara katıldıklarını, dereceler elde ettiklerini belirten Çobanoğlu, "Bu yıl da TEKNOFEST'te hem roket hem de Liseler Arası İnsansız Hava Araçları kategorisine başvurduk. Bu kategoride finalist olma hakkını kazandık. Türkiye genelinde finale kalan 54 takımdan biri de bizim kurduğumuz ve 6 öğrencinin katkı sağladığı Robohatip takımımız." dedi.

"TEKNOFEST'TE KİMSE KAYBETMİYOR"

Çobanoğlu, öğrencilerin Bursa'da düzenlenecek yarışmadan güzel bir sonuçla dönmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli olan öğrencilerin oradaki havayı teneffüs etmeleri. Orada derece alırız almayız, mutlaka bir yarışma varsa aslında kazananı kaybedeni oluyor. Ama TEKNOFEST'te kimse kaybetmiyor. Orada finale kalmış ya da yarışmaya başvurmuş bütün yarışmacılar mutlaka bir şeyler kazanıyor. Bence en önemlisi oraya gidip o alanda bulunmak, orada geliştirilmiş yerli ve milli teknolojileri görmek, onlara dokunmak. TEKNOFEST'te bir slogan var 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun', bu çok değerli bir şey."

Okul Müdürü Hasan Basri Boyacı da yaklaşık 5 yıl önce kurulan ve her geçen gün gelişen atölye ile öğrencilerin teknolojik imkanları en iyi şekilde kullandığını ifade etti.

Okula başlayan öğrencilerin ilk olarak bu atölyeyi gezdiğini, buradaki faaliyetlerin öğrencileri heyecanlandırdığını dile getiren Topsakal, "İlk kurduğumuz andaki takımın öğrencileri üst sınıflara geçtikçe sayısal bölümleri tercih ediyor. Üniversitede de özellikle mühendislikleri tercih ediyorlar. Hedefimiz zaten imam hatipten farklı alanlara öğrenci yetiştirmek. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı yapmak." diye konuştu.

sınıf öğrencisi Muhammet Emir Kaban ise çocukluğundan beri teknolojiye ilgi duyduğunu, okuldaki atölyede de hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

TEKNOFEST'e ilk kez katılacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Kaban, gelecekte İHA'larla ilgili çalışmalar yapmayı planladığını kaydetti.

