YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu

Bayburt’ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu

BAYBURT HABERLERİ  | 23.11.2020 14:19 | Son Güncelleme

Bayburt Emniyet Müdürlüğü "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlara yönelik stant kurdu.Halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan standa, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Bayburt’ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu

Bayburt Emniyet Müdürlüğü "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlara yönelik stant kurdu.
Halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan standa, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunan polisler, sözlü bilgilendirmenin yanısıra vatandaşlara broşür dağıttı.
Öte yandan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını yapan polisler, uygulama hakkında kadınların yanısıra, standa ilgi gösteren vatandaşlara bilgiler verdi.

Bayburt’ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

Bayburt Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:07
Öğle
12:10
İkindi
14:41
Akşam
17:04
Yatsı
18:27

Bayburt Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.