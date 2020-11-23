Bayburt’ta kadına yönelik şiddete karşı stant kuruldu

Bayburt Emniyet Müdürlüğü "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlara yönelik stant kurdu.
Halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan standa, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunan polisler, sözlü bilgilendirmenin yanısıra vatandaşlara broşür dağıttı.
Öte yandan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını yapan polisler, uygulama hakkında kadınların yanısıra, standa ilgi gösteren vatandaşlara bilgiler verdi.