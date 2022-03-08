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Bayburt'ta kar etkili oluyor

08.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta kar etkili oluyor

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

Kentte etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı.

Kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüştü.

Kar, il merkezinin yanı sıra Kop Dağı ve Vauk Dağı gibi yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Kentte karın ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:35
İkindi
15:49
Akşam
18:25
Yatsı
19:42
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

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