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Bayburt'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

11.09.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Bayburt'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarıçiçek Yaylası'nda gezinti yapan Nurtaç Çakır, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Vücudunda kırıklar olduğu için hareket edemeyen Çakır, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Köylülerin de katılımıyla yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden çıkarılan Çakır hastaneye kaldırıldı.

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