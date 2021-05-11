Bayburt'ta kışla sessizliğe bürünen dağ köyleri canlandı

Bazı köylülerin Aydıntepe bazılarının da Trabzon'un çeşitli ilçelerinde kışı geçirdiğini belirten Gülaç, "Bütün kışımızı orada geçirdik. Her yıl nisanın sonu mayısın başında tekrar yollarımız açılır köyümüze geliriz. Şimdi de yaklaşık bir hafta önce köyümüze geri dönüşler başladı." dedi.

Bazı vatandaşlar da kışın yoğun kar nedeniyle hasar gören evlerinin çatı ve bahçelerinde tadilat yaptı.

Gülaç, köye dönen vatandaşların ilk iş olarak kışın kar ve fırtına nedeniyle hasar gören ev ve bahçelerini onardığını aktardı.

Daha sonra çevre temizliği yapıp bahçe ekimine başladıklarını ifade eden Gülaç, "Hayvanı olanlar kışın beraberinde onları da götürmek zorunda kalıyor. Şu anda 3-4 hane hayvanlarını tekrar buraya getirdi. Bayramdan sonra yine hayvanlarını getirecek olan köylülerimiz var." diye konuştu.

Köydeki hane sayısının şu anda 7-8 civarında olduğunu bu sayının yaz aylarında 55 yükseldiğini dile getiren Gülaç, şöyle konuştu:

"Tabii o zaman köyümüz şenleniyor. Bunun dışında çok sayıda yabancı ve yerli turist geliyor. Köyümüzde alabalık tesisimiz var özellikle oraya gelip gidenler oluyor. Köyün hemen arkasında yaylalar var. Tabii bizim burayla birlikte onlar da şenleniyor. Yazın burada çayır biçimi zamanında Sürmene’den gelip ot biçip, balya yapıp götürüyorlar. Dolayısıyla yazın burası çok şenlikli oluyor."

Köy sakinlerinden Emine Ercan da ekimde kar yağınca hayvanlarını satıp köyden ayrıldığını söyledi.