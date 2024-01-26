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Bayburt’ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İHA İHA
26.01.2024 09:21 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta yoğun ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Bayburt’ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre: bugün hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Erzincan’ın doğusu, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI”

Bayburt, Erzincan’ın doğusu, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü) beklendiğinden, yetkililerin ve vatandaşların meydana gelebilecek (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Çığ uyarısı: Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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