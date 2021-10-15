YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Bayburt'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

15.10.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Bayburt'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Bayburt'ta motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpalı beldesindeki motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelileri R.A, E.K, A.M, V.K. ile Ü.C. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.A, E.K, A.M. ve V.K. çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi, Ü.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazlaTelefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazla
Ülke alarmda! 'Vampir' firar ettiÜlke alarmda! 'Vampir' firar etti
Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası "arazi sanatı" yarışması düzenlenecekBayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası "arazi sanatı" yarışması düzenlenecek

Bayburt Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
04:59
Sabah
06:23
Öğle
12:10
İkindi
15:15
Akşam
17:47
Yatsı
19:05

Bayburt Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Demirozu
Merkez Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Demirozu
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.