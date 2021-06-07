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Bayburt'ta nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

07.06.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bayburt'ta, düştüğü nehirdeki köprünün kirişinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bayburt Belediyesi Zabıta İhbar Hattı'nı arayan vatandaşlar, bir köpeğin, düştüğü Çoruh Nehri'ndeki Çarşı Köprüsü'nün kirişinde mahsur kaldığını bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, nehirdeki hayvanı yaptıkları çalışma ile kurtardı.

Köpek ekiplerce salıverildi.

Bayburt'ta nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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