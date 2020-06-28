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Bayburt’ta sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 28.06.2020 01:38 | Son Güncelleme

Bayburt Belediyesi ekiplerince artan hava sıcaklığıyla birlikte rahatsız edici boyuta varan sivrisineklere karşı gece saatlerinde ilaçlama çalışması yapıldı.Covid-19 salgını dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi ekipleri kene, sivrisinek ve haşerelerle mücadeleyi de elden bırakmıyor.

Bayburt Belediyesi ekiplerince artan hava sıcaklığıyla birlikte rahatsız edici boyuta varan sivrisineklere karşı gece saatlerinde ilaçlama çalışması yapıldı.
Covid-19 salgını dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi ekipleri kene, sivrisinek ve haşerelerle mücadeleyi de elden bırakmıyor. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte yeşil alanlarda yoğunluk oluşmaya başladı. Bu durumdan dolayı çalışmalarını hızlandıran ekipler haşerelere göz açtırmıyor.
Bu kapsamda belediyeye ait araçla gece saatlerinde kentin birçok noktasında sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

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