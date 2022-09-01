Bayburt'ta uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Sorkunlu köyünde İsmail Koz'un (69) kullandığı 61 NH 906 plakalı kamyonet, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Koz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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