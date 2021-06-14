Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

Bayburt'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 29 AAF 513 plakalı yolcu otobüsü, Bayburt-Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz