Bayburt'taki bıçaklı kavgada bekçi yaralandı

Bayburt'ta çıkan bıçaklı kavgada bir bekçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuzcuzade Mahallesi Akgöz Sokak'ta, O.A. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, M.K'yi bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, şüpheli O.A'yı yakaladı.

M.K'nin bekçi olduğu ve olay sırasında görevde bulunmadığı belirtildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, hastaneye giderek M.K'nin durumu hakkında bilgi aldı.

