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Bayburt’tan Karadeniz’e yavru alabalık ihracatı

BAYBURT HABERLERİ  | 11.12.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bayburt’ta son yıllarda gelişmeye başlayan balıkçılık sektörü önemli başarılara imza atıyor.

Bayburt’ta son yıllarda gelişmeye başlayan balıkçılık sektörü önemli başarılara imza atıyor. Bölgenin en büyük kapasiteli ‘Yavru Alabalık Üretim Kuluçkahanesi’ne sahip olan Bayburt’tan bu yıl 414 ton alabalık yetiştirilerek Karadeniz’e transferi sağlandı.
Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Selami Ersen, “İlimizden bu yıl 414 ton alabalık yetiştirilerek Karadeniz’e transferi sağlanmıştır. İlimizden Karadeniz’e götürülen balıklar burada iyice büyütülerek somon olarak ihraç edilmektedir. Üreticilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.
Ersen, Bayburt’ta Demirözü Barajında üretilen ve göletten çıkarken 250 gram olan alabalıkların Mayısa kadar denizde 1.5 kg olup somon balığı olarak Rusya’ya ihraç edildiğini kaydetti.

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