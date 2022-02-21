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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

21.02.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Saray Bahçesi’ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kentin işgalden kurtuluşunun 104. yılına erişmiş olmanın gururu ve mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Osmanlı Devleti'nde Millet-i Sadıka olarak tabir edilen Ermenilerin, 1918'de Ruslar çekildikten sonra Bayburt'ta her türlü zulmü yaptığını belirten Pekmezci, "Ermeniler bu zulmü ele geçirdikleri pek çok şehirde gerçekleştirmişlerdir. Bu şehirler arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Van, Bitlis ve daha pek çok ilimizi sayabiliriz. İşin ilginç yanı bu katliamları yapanlar, tarihleri zulüm, kan ve gözyaşı ile dolu olanların bizleri sözde ermeni soykırımı ile suçlamalarıdır. Oysaki bu insanlık dışı uygulamaları kimin yaptığına tarihte, millette, Allah şahittir." dedi.

Türk askerinin 21 Şubat 1918'de destansı bir mücadele verdiğine vurgu yapan Pekmezci, şunları kaydetti:

"Tabii tarihin hiçbir devresinde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin evlatlarına bu durum zor gelecekti. Dumlupınar'da, Sakarya'da olduğu gibi kan vererek, can vererek 21 Şubat 1918'de kahraman Türk askeri ve Bayburt halkı destansı bir mücadele ile Bayburt'u Ermeni mezaliminden kurtarmış ve bu acı günler sona ermiştir. Bizlerin bu şanlı tarihimizden çıkaracağı ders, şartlar ve olursa olsun verilen bu destansı mücadeleleri unutmadan, ecdadımızın bizlere emaneti olan bu topraklara sahip çıkmaktır."

Konuşmaların ardından, Rus işgali sırasında Ermeni çetelerince Bayburt halkına yapılan işkencelerin anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Kutlamalar kapsamında Bayburt'taki atlı cirit kulüpleri de tören alanından geçiş yaptı.

Kurtuluş kutlamalarına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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