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Bayburt’un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniliyor

BAYBURT HABERLERİ  | 23.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Bayburt’ta yüksek kesimlerinde karla karışık kar yağışı etkili olacak.Meteoroloji 11.

Bayburt’un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Bayburt’ta yüksek kesimlerinde karla karışık kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenen bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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