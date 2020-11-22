YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

BAYBURT HABERLERİ  | 22.11.2020 12:18 | Son Güncelleme

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı yayla ve mezralarda bulunan vatandaşlara ağır kış şartlarını yaşatıyor.

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı yayla ve mezralarda bulunan vatandaşlara ağır kış şartlarını yaşatıyor. Karla birlikte gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı buzlanmaya neden oluyor. Bayburt-Erzurum arasındaki D-915 karayolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi de yağan karla beyaza büründü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahta, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Karadeniz’i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Salmankaş Tüneli mevkiinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri bu güzergâhta karla mücadele çalışması yaparak sürücülerin sıkıntı çekmeden ilerlemeleri için çaba sarf etti.
Yüksek kesimlere yağan karla birlikte İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele timleri de özellikle Soğanlı Dağı civarında bulunan köylerdeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 mesai merhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor.
Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 4 derece ölçülürken gün içerisinde beklenen sıcaklık ise 6 derece.

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi19 parça tarihi eser silah ele geçirildi

Bayburt Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
05:38
Sabah
07:06
Öğle
12:10
İkindi
14:42
Akşam
17:05
Yatsı
18:27

Bayburt Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Büşra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.