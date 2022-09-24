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Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı

24.09.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı

Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı

Bayburt'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kar yağışı nedeniyle Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt kar

Bayburt Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

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Sabah
06:01
Öğle
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İkindi
15:40
Akşam
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Yatsı
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Bayburt ATM’LER

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