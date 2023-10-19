Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

Mevsimin ilk karının yağdığı yüksek kesimli tepelerin ardından yayla köylerinden olan Aydıntepe’nin Dumlu köyüne de lapa lapa kar yağdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, tam anlamıyla köyü beyaza bürüdü. Güne karla uyanan Dumlu köyü sakinleri, Ekim ayında yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Öğlen saatlerinde güneşin de etkisiyle eriyen kar, yerini ılıman ve sıcak havaya bıraktı. Bu sene kışın çetin geçeceğini söyleyen köy sakinlerinden Salim Yangöz, "Havalar soğumuştu, hissedilir derecede sıcaklık düşmüştü ama kar yağışını bizler de beklemiyorduk. Erken yağdı, bu sene kış ayı çetin geçer diye düşünüyorum. Kar, yağmur berekettir. Kışın bol olacak ki yazın kuraklık yaşamayalım" dedi.

Öte yandan hava sıcakları, meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Bayburt’ta hava sıcaklığı 10 ila 15 derece arasında değişkenlik gösterecek, yer yer hafif yağmur etkili olacak.



