YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

19.10.2023 13:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Bayburt’un 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar yağışı etkili oldu.

Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

Mevsimin ilk karının yağdığı yüksek kesimli tepelerin ardından yayla köylerinden olan Aydıntepe’nin Dumlu köyüne de lapa lapa kar yağdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, tam anlamıyla köyü beyaza bürüdü. Güne karla uyanan Dumlu köyü sakinleri, Ekim ayında yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Öğlen saatlerinde güneşin de etkisiyle eriyen kar, yerini ılıman ve sıcak havaya bıraktı. Bu sene kışın çetin geçeceğini söyleyen köy sakinlerinden Salim Yangöz, "Havalar soğumuştu, hissedilir derecede sıcaklık düşmüştü ama kar yağışını bizler de beklemiyorduk. Erken yağdı, bu sene kış ayı çetin geçer diye düşünüyorum. Kar, yağmur berekettir. Kışın bol olacak ki yazın kuraklık yaşamayalım" dedi.

Öte yandan hava sıcakları, meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Bayburt’ta hava sıcaklığı 10 ila 15 derece arasında değişkenlik gösterecek, yer yer hafif yağmur etkili olacak.

Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de "Erciyes-2023 Tatbikatı" tamamlandıKayseri'de "Erciyes-2023 Tatbikatı" tamamlandı
Adıyaman İl Özel İdaresinin kurduğu GES yıllık 9 milyon lira gelir sağlayacakAdıyaman İl Özel İdaresinin kurduğu GES yıllık 9 milyon lira gelir sağlayacak
Eskişehir'de "Kafes" operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandıEskişehir'de "Kafes" operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 19 Ekim Perşembe

İmsak
05:03
Sabah
06:26
Öğle
12:09
İkindi
15:11
Akşam
17:42
Yatsı
19:00

Bayburt Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Perşembe

Hayat eczanesi
Demirozu
Purut eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Sevgilisine gönderdi! Müstehcen pozları ailesi gördü

Sevgilisine gönderdi! Müstehcen pozları ailesi gördü

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Cinayet anı kamerada

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Cinayet anı kamerada

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.