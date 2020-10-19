YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.10.2020 13:20 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmak, taleplerini bizzat dinlemek için ziyaretlerini sürdürüyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmak, taleplerini bizzat dinlemek için ziyaretlerini sürdürüyor. Hafta sonunda da boş durmayarak Mehmet Hafız Bulvarı ve Karşıyaka mahallesindeki esnafları ziyaret eden Baydilli hayırlı işler dileğinde bulunurken, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. İlçeye hizmet ederken vatandaşların talep ve beklentilerini göz ardı edemeyeceklerini ifade eden Baydilli, hep birlikte güzel bir Karaköprü oluşturmak adına vatandaşların fikirlerinden yararlanmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Baydilli, "Esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaretlerimiz hafta sonu da devam ediyor. Biz vatandaşlarımızın fikirlerine, taleplerine gerçekten değer veriyoruz çünkü burada yaptığımız her hizmet onlar için ve onların da taleplerini yerine getirmemiz gerekir. Biz Karaköprü’yü geliştirirken el birliğiyle hareket etmeye, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bunun için de fırsat buldukça vatandaşlarımızla buluşuyor, hasbihal ediyor ve isteklerini dinliyoruz."
Baydilli vatandaşların talepleri arasında çözümü mümkün olanlar için gerekli birimleri arayarak hemen çözülmesi için talimat verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:29
Öğle
12:15
İkindi
15:20
Akşam
17:50
Yatsı
19:05

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Alper Eczanesi
Haliliye
Gözde Eczanesi
Haliliye
Nisa Eczanesi
Haliliye
Güldeniz Eczanesi
Eyyubiye
Mete Eczanesi
Karakopru
Gök Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor
Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’nın eski mahalle isimleri
Urfa’nın eski mahalle isimleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.