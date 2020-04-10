Baydilli’den 11 Nisan mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 11 Nisan Urfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Şanlıurfalılar’ın Kurtuluş yıldönümünü kutlayan Baydilli, 100 yıl önce ecdadın elde ettiği şanlı bir zaferin haklı gururunu yaşadıklarının altını çizdi.

Baydilli’nin mesajında,"11 Nisan 1920 günü Urfa’da inancın, kararlılığın ve cesaretin vuku bulduğu, milletin kendi çabalarıyla düşmanı şehirden kovduğu kutlu bir gündür. Ecdadımızın bağımsızlık mücadelesini kazandığı bu günü her yıl olduğu gibi bu yıl da hatırlıyor ve şanlı ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun, bu uğurda şehit olanların şehadetlerini kabul etsin. Biz de bu Şanlı ecdadın torunları olarak onların düşman elinden adeta dişleriyle söküp aldığı Urfa’mızı en iyi yerlere getirmek, kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız. Şanlıurfa şüphesiz dünyanın en güzel şehirlerinden biridir ve biz bu güzel şehrin tüm dünyada tanınması, bilinmesi için uğraşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin 11 Nisan Şanlı Kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" ifadeleri kullanıldı.

