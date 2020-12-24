Bayer Leverkusen'in listesindeki isim Christopher Itansi

Almanya'nın en önemli kulüplerinden olan Bayer Leverkusen, kulübe kazandırmak istediği genç oyuncularla ilgili olarak dev bir liste hazırladı.

Birçok oyuncunun bulunduğu listede özellikle Almanya'da forma giyen oyuncular yer alıyor. Amatör ekiplerden Passau forması giyen Kongolu oyuncu Christopher Itansi de, Bayer Leverkusen'in radarına giren isimlerden birisi.

2 Şubat 2020 doğumlu olan Liberya asıllı Kongolu futbolcu, Alman devinin scoutları tarafından gelecek vadeden oyunculardan birisi olarak gösteriliyor. Forvet hattında forma giyen Itansi, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Belirlenen listedeki futbolcuları kulübe kazandırmak isteyen kırmızı-siyahlılar, bu isimleri birçok takıma kiralayarak gelişimini gözetleyip, iyi paralara satarak kazanç elde etmek istiyor.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

