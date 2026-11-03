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Bayer Leverkusen - Marsilya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Bayer Leverkusen ve Marsilya, UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Bayer Leverkusen - Marsilya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Bayer Leverkusen
Perşembe 23:00
05.11.2026
Marsilya
Stadyum: BayArena Yayın: tabii Spor

Bayer Leverkusen ile Marsilya, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla BayArena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maçta Bayer Leverkusen, son dönem formu ile dikkat çekiyor. Marsilya ise zorlanmış görünse de güçlü bir kadroya sahip.

Lig Durumu

Bayer Leverkusen

6. Almanya Bundesliga Ligi
O
8
G
4
B
1
M
3
P
13
18
Attığı Gol
16
Yediği Gol
+2
Averaj

Marsilya

6. Fransa Ligue 1
O
9
G
5
B
0
M
4
P
15
20
Attığı Gol
13
Yediği Gol
+7
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Bayer Leverkusen 18 / 16
Marsilya 20 / 13

İç Saha / Deplasman Performansı

Bayer Leverkusen İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
10 – 5
Marsilya Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 0 / 2
Gol
7 – 5

Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 8 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 13 puanla 6. sırada.

Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Bayer Leverkusen M M G G G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Bayer Leverkusen 2-4 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi M
  • 28.10.2026 Bayer Leverkusen 5-2 Nürnberg Almanya Federasyon Kupası G
  • 25.10.2026 TSG Hoffenheim 3-0 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi M
  • 22.10.2026 OFI Crete 0-2 Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi G
Marsilya G G G G M

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Marsilya 2-0 Toulouse Fransa Ligue 1 G
  • 25.10.2026 Marsilya 4-3 Havre AC Fransa Ligue 1 G
  • 22.10.2026 Sturm Graz 1-0 Marsilya UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 Angers 2-5 Marsilya Fransa Ligue 1 G
  • 15.10.2026 Marsilya 0-1 Olympiakos UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Bayer Leverkusen, son 5 maçında 3 galibiyet alırken, Marsilya son 5 maçında 4 galibiyet elde etti. Gelişen formlarıyla iki takım arasında kıyasıya bir rekabet olacak.

Eksik Oyuncular

Bayer Leverkusen

5 eksik
Kennet Eichhorn Sakat Hasta
Christian Kofane Sakat Uyluk Sakatlığı
Guela Doue Sakat Baldırından Sakat
Moussa Diaby Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Martin Terrier Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat

Marsilya

1 eksik
Derek Cornelius Sakat Kalçasından Sakat

Bayer Leverkusen kadrosunda Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta), Christian Kofane (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Guela Doue (Sakat - Baldırından Sakat), Moussa Diaby (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Martin Terrier (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Patrik Schick Bayer Leverkusen 7 Gol 2 Asist
Ibrahim Maza Bayer Leverkusen 3 Gol 2 Asist
Miguel Gutierrez Miguel Gutierrez Bayer Leverkusen 1 Gol 4 Asist
Jarell Quansah Bayer Leverkusen 1 Gol 1 Asist
Amine Gouiri Amine Gouiri Marsilya 6 Gol 3 Asist
Amine Harit Amine Harit Marsilya 3 Gol 1 Asist
Himad Abdelli Himad Abdelli Marsilya 3 Gol 0 Asist
Igor Paixao Igor Paixao Marsilya 2 Gol 1 Asist

Bayer Leverkusen kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Patrik Schick, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Miguel Gutierrez. Marsilya kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Amine Gouiri.

İkili Rekabet
1 Bayer Leverkusen
0 Beraberlik
0 Marsilya
  • 02.08.2023 Marsilya 1-2 Bayer Leverkusen Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Bayer Leverkusen 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Bayer Leverkusen 2, Marsilya 1 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Bayer Leverkusen - Marsilya maçı ne zaman?

5 Kasım 2026'da.

Bayer Leverkusen - Marsilya maçı saat kaçta?

23:00'te.

Bayer Leverkusen - Marsilya maçı hangi kanalda?

Tabii Spor'da.

Bayer Leverkusen - Marsilya maçında hangi oyuncular eksik?

Kennet Eichhorn, Christian Kofane, Guela Doue, Moussa Diaby, Martin Terrier ve Derek Cornelius.

Bayer Leverkusen ve Marsilya'nın ligde kaç puanı var?

Bayer Leverkusen 13, Marsilya 15 puana sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Marsilya bayer leverkusen
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