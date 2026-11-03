Bayer Leverkusen - Marsilya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Bayer Leverkusen ile Marsilya, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla BayArena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bu maçta Bayer Leverkusen, son dönem formu ile dikkat çekiyor. Marsilya ise zorlanmış görünse de güçlü bir kadroya sahip.
Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 8 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 13 puanla 6. sırada.
Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 6. sırada.
Bayer Leverkusen, son 5 maçında 3 galibiyet alırken, Marsilya son 5 maçında 4 galibiyet elde etti. Gelişen formlarıyla iki takım arasında kıyasıya bir rekabet olacak.
Bayer Leverkusen kadrosunda Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta), Christian Kofane (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Guela Doue (Sakat - Baldırından Sakat), Moussa Diaby (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Martin Terrier (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.
Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.
Bayer Leverkusen kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Patrik Schick, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Miguel Gutierrez. Marsilya kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Amine Gouiri.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Bayer Leverkusen 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Bayer Leverkusen 2, Marsilya 1 gol attı.
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