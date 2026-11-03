Bayer Leverkusen - Marsilya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Bayer Leverkusen Perşembe 23:00 Marsilya

Bayer Leverkusen ile Marsilya, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla BayArena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maçta Bayer Leverkusen, son dönem formu ile dikkat çekiyor. Marsilya ise zorlanmış görünse de güçlü bir kadroya sahip.

Lig Durumu Bayer Leverkusen 6. Almanya Bundesliga Ligi O 8 G 4 B 1 M 3 P 13 18 Attığı Gol 16 Yediği Gol +2 Averaj Marsilya 6. Fransa Ligue 1 O 9 G 5 B 0 M 4 P 15 20 Attığı Gol 13 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Bayer Leverkusen 18 / 16 Marsilya 20 / 13 İç Saha / Deplasman Performansı BL Bayer Leverkusen İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 10 – 5 M Marsilya Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 0 / 2 Gol 7 – 5

Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 8 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 13 puanla 6. sırada.

Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Bayer Leverkusen M M G G G tüm kulvarlar Bayer Leverkusen 2-4 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi M

Bayer Leverkusen 5-2 Nürnberg Almanya Federasyon Kupası G

TSG Hoffenheim 3-0 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi M

OFI Crete 0-2 Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi G

Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi G Marsilya G G G G M tüm kulvarlar Marsilya 2-0 Toulouse Fransa Ligue 1 G

Marsilya 4-3 Havre AC Fransa Ligue 1 G

Sturm Graz 1-0 Marsilya UEFA Avrupa Ligi M

Angers 2-5 Marsilya Fransa Ligue 1 G

Marsilya 0-1 Olympiakos UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Bayer Leverkusen, son 5 maçında 3 galibiyet alırken, Marsilya son 5 maçında 4 galibiyet elde etti. Gelişen formlarıyla iki takım arasında kıyasıya bir rekabet olacak.

Eksik Oyuncular Bayer Leverkusen 5 eksik Kennet Eichhorn Christian Kofane Guela Doue Moussa Diaby Martin Terrier Marsilya 1 eksik Derek Cornelius

Bayer Leverkusen kadrosunda Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta), Christian Kofane (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Guela Doue (Sakat - Baldırından Sakat), Moussa Diaby (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Martin Terrier (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Patrik Schick Bayer Leverkusen 7 Gol 2 Asist Ibrahim Maza Bayer Leverkusen 3 Gol 2 Asist Miguel Gutierrez Bayer Leverkusen 1 Gol 4 Asist Jarell Quansah Bayer Leverkusen 1 Gol 1 Asist Amine Gouiri Marsilya 6 Gol 3 Asist Amine Harit Marsilya 3 Gol 1 Asist Himad Abdelli Marsilya 3 Gol 0 Asist Igor Paixao Marsilya 2 Gol 1 Asist

Bayer Leverkusen kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Patrik Schick, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Miguel Gutierrez. Marsilya kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Amine Gouiri.

İkili Rekabet 1 Bayer Leverkusen 0 Beraberlik 0 Marsilya Marsilya 1-2 Bayer Leverkusen Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Bayer Leverkusen 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Bayer Leverkusen 2, Marsilya 1 gol attı.