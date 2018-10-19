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Mesut Özil'e ağır hakaret!

ALMANYA HABERLERİ  | 19.10.2018 20:24 | Son Güncelleme

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e yine hakaret etti. Hoenes, 'b.k' dediği Mesut Özil için bu kez "B.k yerine çöp diyebilirdim" diye konuştu.

Mesut Özil'e ağır hakaret!

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Almanya Milli Takımı'nı bıraktıktan sonra 'B.k' dediği Mesut Özil için bir kez daha ağır ifadeler kullandı.

Houness, Türk asıllı Alman futbolcu için ''Mesut Özil'e b.k dememeliydim, pislik demeliydim. B.k yerine çöp diyebilirdim.'' diye konuştu.

''EN ZAYIF HALKA MESUT''
Uli Hoeness, geçtiğimiz günlerde ''Mesut yıllardır bok gibi oynuyor. Ne zaman Arsenal ile oynasak onun tarafından oynuyoruz çünkü en zayıf o.'' sözlerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil uli hoeness bayern münih almanya milli takımı

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