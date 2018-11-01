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Bayern'in yeni Ribery hedefi: Onyekuru

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Alman basını, Bayern Münih'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Franck Ribery yerine kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu düşündüğünü iddia etti.

Bayern'in yeni Ribery hedefi: Onyekuru

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru için Alman devi Bayern Münih devreye girdi. Alman basınının iddiasına göre Bayern, 35 yaşında olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Franck Ribery'nin boşluğunu 21 yaşındaki Henry Onyekuru ile dolduracak.

BONSERVİSİYLE BİRLİKTE...

Nijeryalı kanat futbolcusu ile daha önceden Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Schalke 04 ve Red Bull Leipzig'in de ilgilendiği hatırlatılırken sezon sonunda Bayern'in Onyekuru'yu bonservisiyle birlikte alabileceğii belirtildi.

Bu sezon Galatasaray ile 10 maça çıkan Onyekuru, sarı kırmızılı forma ile 2 gol atma başarısı göstermişti. (SPORX)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Almanya Bundesliga bayern münih Henry Onyekuru

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