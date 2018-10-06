SPOR

Bayern Münih 0 - 3 Mönchengladbach özet izle

ALMANYA HABERLERİ  | 06.10.2018 21:57 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'a 3-0 yenildi. Bayern'e hezimeti yaşatan isimler Plea, Stindl ve Herrmann oldu.

Bayern Münih 0 - 3 Mönchengladbach özet izle

Almanya Ligi’nde 7. hafta maçında Bayern Münih ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadelede kazanan 3-0’lık skorla konuk ekip Mönchengladbach oldu.

Mönchengladbach’a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Mönchengladbach puanını 17’ye yükseltti. Bayern Münih 13 puanda kaldı. Almanya Ligi’nde milli aranın ardından Bayern Münih, Wolfsburg’a konuk olacak. Mönchengladbach, Mainz’i ağırlayacak.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Borussia Dortmund 4 - 3 AugsburgBorussia Dortmund 4 - 3 Augsburg
Bayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendiBayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayern Münih - Mönchengladbach Alassane Plea Patrick Herrmann Lars Stindl

En Çok Okunan Haberler

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Can Dündar'dan Erdoğan'a jet yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'a jet yanıt!

VAR skandalı! Hakemler odada yok

VAR skandalı! Hakemler odada yok

Emre Belözoğlu'ndan sosyal medyadan Volkan Demirel mesajı

Emre Belözoğlu'ndan sosyal medyadan Volkan Demirel mesajı

Galatasaray'ı şok eden karar! Gerçek ortaya çıktı...

Galatasaray'ı şok eden karar! Gerçek ortaya çıktı...

Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor

Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayern Münih 0 - 3 Mönchengladbach özet izle

Bayern Münih 0 - 3 Mönchengladbach özet izle

Borussia Dortmund 4 - 3 Augsburg

Borussia Dortmund 4 - 3 Augsburg

Bayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi

Bayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi

Marko Marin: Mesut Özil daha iyi bir vedayı hak etti

Marko Marin: Mesut Özil daha iyi bir vedayı hak etti

Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!

Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!

Genç yıldızdan ezeli rakibe küfür!

Genç yıldızdan ezeli rakibe küfür!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.