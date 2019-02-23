Bayern Münih 1 - 0 Hertha Berlin

Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk eden Bayern Münih, 62. dakikada Javier Martinez'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 51'e çıkartarak, bir maç eksiği bulunan lider Borussia Dortmund ile puanını eşitledi. Hertha Berlin ise 32 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Freiburg 5 - 1 Augsburg
Mainz 05 3 - 0 Schalke 04
Mönchengladbach 0 - 3 Wolfsburg
Trabzonspor'un yıldızı acı gerçeği açıkladı!
F.Bahçeli yıldız milli takımı bıraktı
Tahkim'den F.Bahçe'ye indirim
Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan MHK açıklaması
UEFA'dan Türk kulüplerine para ödülü
Fikret Orman antrenmanı takip etti
Servet Çetin'den derbi tahmini
FIFA duyurdu! İki dönem transfer yasağı getirildi
Burak Yılmaz ilk peşinde
UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
Abdülkadir Göztepe maçı kadrosunda yer almadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum