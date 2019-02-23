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Bayern Münih 1 - 0 Hertha Berlin

ALMANYA HABERLERİ  | 23.02.2019 20:44 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih sahasında Hertha Berlin'i 1-0 yendi.

Bayern Münih 1 - 0 Hertha Berlin

Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk eden Bayern Münih, 62. dakikada Javier Martinez'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 51'e çıkartarak, bir maç eksiği bulunan lider Borussia Dortmund ile puanını eşitledi. Hertha Berlin ise 32 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Freiburg 5 - 1 Augsburg
Mainz 05 3 - 0 Schalke 04
Mönchengladbach 0 - 3 Wolfsburg

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih hertha berlin

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