Bayern Münih 5 - 0 Borussia Dortmund (Bundesliga)

Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, dev maçta Borussia Dortmund'u konuk etti.

Bu maç öncesinde Borussia Dortmund liderlik koltuğunda otururken Bayern Münih ise rakibinin iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyordu.

Liderlik koltuğu adına Borussia Dortmund karşısında maça büyük bir baskıyla başlayan Bayern Münih, gol perdesini erken açtı ve 10. dakikada Mats Hummels ile 1-0 öne geçti.

Bu golden yalnızca 7 dakika sonra, Hummels'in ardından bir başka eski Borussia Dortmund'lu Robert Lewandowski sahne aldı ve maç 2-0'a geldi.

dakikada Javi Martinez ile üçüncü golü bulan Bayern Münih, 43. dakikada Serge Gnabry ile skoru 4-0'a taşıdı ve ilk yarıdan farka gitti.

İlk 45 dakikası 4-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında günün skorunu belirleyen isim Robert Lewandowski oldu. Polonyalı golcü maçtaki ikinci golüne ulaşırken Bayern Münih, rakibini 5-0'lık ağır bir yenilgiyle devirdi.

Bu zaferle birlikte 64 puana ulaşan Bayern Münih liderlik koltuğunu Borussia Dortmund'dan devraldı. İkinci sıraya düşen Borussia Dortmund ise 63 puanda kaldı.

