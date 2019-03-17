Bayern Münih 6 - 0 Mainz 05

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Münih, Robert Lewandowski'nin 3. dakikadaki golü ile 1-0 öne geçti.
Hücumdaki etkinliğini arttıran ev sahibi ekip, 33. dakikada James Rodriguez ve 39. dakikadaki Kingsley Coman'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da hücumda durmayan Bayern Münih, 51 ve 55. dakikalarda James Rodriguez ve 70. dakikada da Alphonso Davies'in golleri ile sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
Puanını 60'a çıkaran Bayern Münih, Dortmund ile aynı puan olmasına karşın averajla liderlik koltuğuna yükseldi. Mainz ise 30 puanla 13. sırada kaldı. Münih temsilcisi ligde son oynadığı 3 maçta Borussia Mönchengladbach'ı 5-1, Wolfsburg ve Mainz'ı 6-0 mağlup etti ve 17 gol attı, 1 gol yedi.
Dortmund son nefeste
Şenol Güneş'ten taraftara mesaj
Karius'tan Şenol Güneş'e tepki
Fenerbahçe'den CAS açıklaması
Serie A'da 8 gollü çılgın maç
G.Saray'da 2 isim kadroda yok
Mehmet Topal'dan kötü haber
Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması
6 gollü maçta gülen Altınordu
Trabzonspor'dan CAS açıklaması!
Almanya kadrosunda 3 sürpriz
Wilo, Hatayspor'a sponspor oldu
Galatasaraylı isim Cenk Tosun'un yanına gidiyor
İşte Karabükspor'un yeni hocası
Karaman'ın kozu Nwakaeme
İşte Salih Uçan'ın yeni hocası
Okuyucu Yorumları 0 yorum