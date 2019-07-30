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Bayern Münih 6 - 1 Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2019 20:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1 yenildi. Yeni sezon öncesi Avrupa'da düzenlenen en üst düzey turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Cup'ta Fenerbahçe, Alman devi Bayern Münih'e 6-1'lik skorla boyun eğdi. Fenerbahçe'nin tek golünü Max Kruse attı. Bayern'in sayıları ise Müller (3), Sanches, Goretzka ve Coman'dan geldi.

Bayern Münih 6 - 1 Fenerbahçe

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe, Avrupa'da düzenlenen en üst düzey turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Cup'ta Alman devi Bayern Münih ile karşılaştı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe oldu. 5. dakikada Kruse'nin şutunda top yandan auta gitti. Özellikle savunma mevkisinde bir hayli eksik oyuncusu bulunan Fenerbahçe, 22. dakikada Renato Sanches'in golüyle 1-0 geriye düştü.

İlk golden sonra açılan Bayern, 28'de Coman'ın asistinde Goretzka'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. 31'de Dirar topu ceza sahasında fazla ayağında tutunca Müller rahat bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0.

Art arda goller sonrası gardı düşen Fenerbahçe karşsıında iyice rahatlayan Alman ekibi, 40'te Kingsley Coman ve 44'te penaltıdan Müller'in golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Bayern ikinci yarıda da gol için bastırmaya devam etti. 58'de maçın yıldızı Thomas Müller bir kez daha sahneye çıktı ve hat-trick yaparak skoru 6-0 yaptı.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Fenerbahçe golü buldu. Orta sahadan topu alan Kruse, iki rakibinden sıyrılarak golü attı ve durum 6-1 oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 6-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Fenerbahçe, Real Madrid ile üçüncülük maçı oynarken, Bayern Münih ile de Tottenham finalde mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bayern Münih Fenerbahçe audi cup

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Bu ezik takımı niye Audi Cupa çağırdılar acaba? Kesin Ali Koç himmet parasından rüşvet vermiştir..
parayi elif elmas transferine versi yalandan olmus gibi
sen nedenle la himmet mimmet cinconlumusun sen
bayer döşer geçer sakin olun şikeciler
Himmetçi FETÖcüler Alman kesilecek bu gece.
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