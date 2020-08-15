Bayern Münih Barcelona'ya acımadı! 8-2'lik tarihi skor

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Barcelona ile Bayern Münih Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi.
Slovenyalı hakemler Damir Skomina, Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yönettiği maçta Münih, Müller’in golüyle henüz 4’üncü dakikada 1-0 öne geçti.
İspanyol ekibi Alaba'nın 7’nci dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Bayern Münih 1-1 sonrası arka arkaya golleri buldu.
Alman ekibi, 21’de Ivan Perisic, 27’de Serge Gnabry ve 31’de Müller'in golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.
İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Alman ekibi, 57’nci dakikada Suarez ile durumu 4-2’ye getiren Barcelona’ya acımadı.
Bayern; 63’de Kimmich, 82’de Lewandowski, 87 ve 89’da Coutinho’nun golleriyle durumu 8-2 yaptı. Tarihi skor sonrası Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu. (DHA)
Mario Götze için karar verildi
Erol Bulut forvete onu istiyor!
Beşiktaşlı futbolcu Boyd iddialı konuştu
İşte Batuhan Karadeniz'in yeni takımı!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
TFF tüm ligleri tescil etti
Takımda kalıyor! Dev indirim yaptı...
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Emre Mor Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçti
Dünya devinde ırkçılık şoku!
Beckham bombayı patlattı!
Yeni bir Hakan Çalhanoğlu geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum