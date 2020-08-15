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Bayern Münih Barcelona'ya acımadı! 8-2'lik tarihi skor

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 15.08.2020 00:08 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2'lik tarihi skorla geçerek tur atladı.

Bayern Münih Barcelona'ya acımadı! 8-2'lik tarihi skor

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Barcelona ile Bayern Münih Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi.

Slovenyalı hakemler Damir Skomina, Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yönettiği maçta Münih, Müller’in golüyle henüz 4’üncü dakikada 1-0 öne geçti.

İspanyol ekibi Alaba'nın 7’nci dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Bayern Münih 1-1 sonrası arka arkaya golleri buldu.

İLK YARIYI 4-1 ÖNDE KAPATTI

Alman ekibi, 21’de Ivan Perisic, 27’de Serge Gnabry ve 31’de Müller'in golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Alman ekibi, 57’nci dakikada Suarez ile durumu 4-2’ye getiren Barcelona’ya acımadı.

Bayern; 63’de Kimmich, 82’de Lewandowski, 87 ve 89’da Coutinho’nun golleriyle durumu 8-2 yaptı. Tarihi skor sonrası Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu. (DHA)

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