Bayern Münih, Beşiktaş'ın istediği Alphonso Davies'i kadrosuna katıyor

Amerikan basınında yer alan haberde; Bayern Münih'in Alphonso Davies transferi için 12 milyon Dolar'ı gözden çıkardığı belirtildi. Transferin gerçekleşmesi halinde MLS'te oynayan bir futbolcu için tarihte ödenen en büyük bonservis bedeli olacağı bilgisi verildi.

Alphonso Davies'in Vancouver'ın cumartesi günü Seattle ile oynayacağı maça çıkmayacağı ve Almanya'ya gideceği kaydedildi. 16 yaşında MLS'tek ilk maçına çıkan ve tarihin en genç ikinci oyuncusu olan Davies, hızı ve yetenekleriyle yaş grubunun en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.

Daha önce Beşiktaş'ın da Alphonso Davies ile ilgilendiği ve transfer etmek için temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.

ALPHONSO DAVIES KİMDİR?

Gana asıllı Kanadalı futbolcu Alphonso Davies, 2 Kasım 2000'de anavatanı Gana'nın Buduburam kentinde dünyaya geldi. Aynı zamanda Liberya uyruğuna da sahip olan Davies, altyapı eğitimini Edmonton Internationals, Edmonton Strikers ve Vancover Whitecaps takımlarında aldı. 2016 yazından bu yana Vancover Whitecaps A takımıyla çalışa futbolcu bu külüpte performansıyla dikkat çekiyor. Davies bu forma altında 64 maça çıkarken 6 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

