SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 mağlup etti

Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 mağlup etti

25.08.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih, Almanya Kupası'nda Bremer SV ile oynadığı karşılaşmada tarihi bir skor aldı.

Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 mağlup etti

Bayern Münih, Almanya Kupası 1. Tur maçında zayıf rakibine gol olup yağdı.

Bremer ile deplasmanda karşılaşan Bavyera ekibi, sahadan 12-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekipte Ugo-Mario Nobile, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada 4 gol atan Maxim Choupo-Moting maça damga vururken Jamal Musiala da 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Diğer goller ise, Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ile Corentin Tolisso'dan geldi.

MAÇ DETAYLARI

-08' Choupo-Moting
-16' J. Musiala
-27' J. Musiala
-28' Choupo-Moting
-35' Choupo-Moting
-47' Tillman
-48' J. Musiala
-65' Sane
KIRMIZI KART-76' Nobile
-80' M. Cuisance
-82' Choupo-Moting
-86' B. Sarr
-88' C. Tolisso


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlhan Palut mücadeleden memnunİlhan Palut mücadeleden memnun
PARTNERKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyorKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyor
Köln'ün nefesi Bayern Münih'e yetmediKöln'ün nefesi Bayern Münih'e yetmedi
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ronaldo'dan flaş hamle!

Ronaldo'dan flaş hamle!

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.