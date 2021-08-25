Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 mağlup etti

Bayern Münih, Almanya Kupası 1. Tur maçında zayıf rakibine gol olup yağdı.
Bremer ile deplasmanda karşılaşan Bavyera ekibi, sahadan 12-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekipte Ugo-Mario Nobile, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşmada 4 gol atan Maxim Choupo-Moting maça damga vururken Jamal Musiala da 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Diğer goller ise, Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ile Corentin Tolisso'dan geldi.
-08' Choupo-Moting
-16' J. Musiala
-27' J. Musiala
-28' Choupo-Moting
-35' Choupo-Moting
-47' Tillman
-48' J. Musiala
-65' Sane
KIRMIZI KART-76' Nobile
-80' M. Cuisance
-82' Choupo-Moting
-86' B. Sarr
-88' C. Tolisso
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