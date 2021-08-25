Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 mağlup etti

Bayern Münih, Almanya Kupası 1. Tur maçında zayıf rakibine gol olup yağdı.

Bremer ile deplasmanda karşılaşan Bavyera ekibi, sahadan 12-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekipte Ugo-Mario Nobile, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada 4 gol atan Maxim Choupo-Moting maça damga vururken Jamal Musiala da 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Diğer goller ise, Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ile Corentin Tolisso'dan geldi.

MAÇ DETAYLARI

-08' Choupo-Moting

-16' J. Musiala

-27' J. Musiala

-28' Choupo-Moting

-35' Choupo-Moting

-47' Tillman

-48' J. Musiala

-65' Sane

KIRMIZI KART-76' Nobile

-80' M. Cuisance

-82' Choupo-Moting

-86' B. Sarr

-88' C. Tolisso



