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Bayern Münih'den flaş transfer hamlesi! Özel sözleşme iddiası

ALMANYA HABERLERİ  | 17.02.2020 23:12 | Son Güncelleme

Timo Werner'in önümüzdeki sezon için Liverpool tarafından takip edildiği ancak Bayern'in oyuncuya geçen yaz özel bir sözleşme imzalatmış olabileceği iddia edildi.

Bayern Münih'den flaş transfer hamlesi! Özel sözleşme iddiası

Leipzig'de gösterdiği performansla bu sezon da yıldızını parlatan Timo Werner için Liverpool ve Bayern Münih arasında önemli bir savaş yaşandığı iddia edildi.

Kicker'in haberine göre Werner'i bir süredir takip eden Liverpool'un Werner için transfer görüşmeleri yaptığı ve oyuncunun 58 milyon euroluk serbest kalma maddesinin de ödenmeye hazır olunduğu iddia edildi. Kicker'e göre bir diğer iddia ise geçen yaz Werner'i isteyen Liverpool'un bu tavrını kendileri açısından tehlikeli bulan Bayern yöneticilerinin Werner'e o dönem özel bir sözleşme imzalattmış olabileceği yönünde...

Serbest kalma maddesinin Nisan ayına kadar geçerli olduğu bilinen Werner'in Bayern Münih tarafından da takip edildiği ve bu transferin gerçekleşme ihtimalinin Bayern'in tavrından sonra belli olacağı da iddialar arasında yer aldı.

Werner için daha önce Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de devrede olduğu konuşuluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Timo Werner bayern münih liverpool Transfer

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