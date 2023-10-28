Bayern Münih dinlene dinlene gol attı! 37 dakikada rakip kaleye 8 gol atan Alman devinde Harry Kane'in golü şimdiden Puskas'a aday...

Bayern Münih yine bildiğimiz gibi... Her sezon flaş skorlara imza atan Alman devi bu yıl da Darmstadt 98'e patladı. Rakibini 51. dakikadan sonra bulduğu gollerle 8-0 mağlup eden Bayern Münih'te Harry Kane'in attığı gol gündeme oturdu.

37 DAKİKADA 8 GOL ATTILAR

Mücadelenin 51. dakikasına kadar skor 0-0 olarak devam ediyordu. 51. dakikadan sonra açılan Bayern Münih, 88. dakikaya kadar rakip kaleye tam 8 gol attı.

HARRY KANE ORTA SAHADAN ATTI

Bayern Münih'in golcü oyuncusu Harry Kane, mücadelenin ikinci yarısında inanılmaz bir gol attı. Orta sahadan sert bir şut çeken İngiliz oyuncu şimdiden Puskas yılın golü adaylarına adını yazdırdı.







