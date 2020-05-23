Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maç özeti: 5-2

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, evinde Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Allianz Arena'da oynanan ilk seyircisiz maç, ev sahibi ekibin 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bayern Münih Eintracht Frankfurt maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Goretzka, 41. dakikada Müller, 46. dakikada Lewandowski, 61. dakikada Davies ile 74. dakikada kendi kalesini bulan Hinteregger ile geldi. Frankfurt'un iki sayısını da, maçta kendi kalesine gol atan Hinteregger 52 ve 55. dakikalarda attı.

Bu sezon 41. kez ağları sarsan Robert Lewandowski, ligdeki son 4 maçında 5 kez ağları sarstı ve iyi performansına ara vermeden devam etti.

Bundesliga'da üst üst 6, yenilmediği son 13 maçta ise 12. galibiyetini alan ve ardı ardına 8. şampiyonluğuna koşan Bayern Münih, zirvede puanını 61 yaptı. 4 maçtır kaybeden Frankfurt ise, 28 puanda kaldı ve 13. sıradaki yerini değiştiremeyerek, küme düşme tehlikesine de yaklaşmaya başladı.

Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih deplasmanda Dortmund ile zirvede dev bir maça çıkacakken, Frankfurt ise evinde Freiburg'u konuk edecek.



