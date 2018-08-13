Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u 5-0 yendi ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı!

Almanya Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyon olan Bayern Münih ile Almanya Kupası'nı kazanan Eintracht Frankfurt karşılaştı.

Karşılaşma boyunca etkili futbol sergileyen Bayern Münih, 21, 26 ve 54. dakikalarda Robert Lewandowski, 63. dakikada Kingsley Coman, 85. dakikada Thiago Alcantara'nın golleriyle 5-0 galip geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih, 1987, 1990, 2010, 2012, 2016 ve 2017'den sonra 7. kez Almanya Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı. 1988'in ardından ikinci defa Süper Kupa maçına çıkan Eintracht Frankfurt ise bir kez daha kupaya uzanamadı.

