SPOR

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u 5-0 yendi ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı!

ALMANYA HABERLERİ  | 13.08.2018 00:38 | Son Güncelleme

Almanya Süper Kupası finalinde Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u 5-0 yenerek Almanya Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u 5-0 yendi ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı!

Almanya Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyon olan Bayern Münih ile Almanya Kupası'nı kazanan Eintracht Frankfurt karşılaştı.

Karşılaşma boyunca etkili futbol sergileyen Bayern Münih, 21, 26 ve 54. dakikalarda Robert Lewandowski, 63. dakikada Kingsley Coman, 85. dakikada Thiago Alcantara'nın golleriyle 5-0 galip geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih, 1987, 1990, 2010, 2012, 2016 ve 2017'den sonra 7. kez Almanya Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı. 1988'in ardından ikinci defa Süper Kupa maçına çıkan Eintracht Frankfurt ise bir kez daha kupaya uzanamadı.

PARTNER Çölün altındaki Türk mucizesi Çölün altındaki Türk mucizesi
Bayern Münih, Rottach-Egern'e acımadı: 20-2Bayern Münih, Rottach-Egern'e acımadı: 20-2
Dünyaca ünlü yıldız Bundesliga'ya gittiDünyaca ünlü yıldız Bundesliga'ya gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayern münih eintracht frankfurt

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Real Madrid'den Eden Hazard'a 224 milyon euro teklif!

Real Madrid'den Eden Hazard'a 224 milyon euro teklif!

Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisar maçının kadrosuna almadı

Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisar maçının kadrosuna almadı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u 5-0 yendi ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı!

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u 5-0 yendi ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı!

Bayern Münih, Rottach-Egern'e acımadı: 20-2

Bayern Münih, Rottach-Egern'e acımadı: 20-2

Dünyaca ünlü yıldız Bundesliga'ya gitti

Dünyaca ünlü yıldız Bundesliga'ya gitti

Axel Witsel, Borussia Dortmund'da

Axel Witsel, Borussia Dortmund'da

Almanya'da yılın futbolcusu Toni Kroos

Almanya'da yılın futbolcusu Toni Kroos

Ve Mario Gomez kararını açıkladı

Ve Mario Gomez kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.