BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Bayern Münih Galatasaray maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI

Bayern Münih Galatasaray maçı canlı olarak ekrana geliyor. Sarı - kırmızılı temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Alman devine konuk oluyor. Karşılaşmada Potekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre düdük çalıyor. Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Nuno De Sa Martins ile Paulo Ricardo Duarte Bras yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Andre Filipe Domingues Narciso olarak açıklandı. Okan Buruk'un öğrencileri hazırlıklarını tamamladı. Bayern Münih Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte, Bayern Münih Galatasaray maçının canlı yayın bilgisi, saati ve ilk 11'leri...

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Galatasaray maçı bugün (8 Kasım 2023 Çarşamba) saat 23:00'de başladı.

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Galatasaray maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇINDA 11'LER

Bayern Münih : Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane.

Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

İLK MAÇ 3-1 BİTMİŞTİ!

Galatasaray Rams Park'ta oynanan ilk karşılaşmada 1-0 geriye düşmüş fakat Icardi'nin panenka penaltı golü ile eşitliği sağlamıştı.

Maçın 1-1 olmasının ardından taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray 73'te Harry Kane'nin attığı gole kadar rakibi karşısında yoğun bir baskı oluşturmayı başarmıştı.

İkinci golün ardından dağılan motivasyon nedeniyle temsilcimiz kalesinde 3'üncü golü görmüştü.





