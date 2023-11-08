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Bayern Münih Galatasaray maçının hakemi Antonio Emanuel Carvalho Nobre kimdir? Antonio Emanuel Carvalho nereli ve kaç yaşında?

08.11.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Bayern Münih Galatasaray maçının hakemi Antonio Emanuel Carvalho Nobre vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bayern Münih Galatasaray maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Okan Buruk'un öğrencileri 3-1 yenilgiyle sonuçlanan karşılaşmanın rövanşından galibiyle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın hakemi internette araştırılıyor. Peki, Bayern Münih Galatasaray maçının hakemi Antonio Emanuel Carvalho Nobre kimdir? İşte Antonio Emanuel Carvalho hakkında merak edilenler...

Bayern Münih Galatasaray maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında sarı - kırmızılı temsilcimiz, Alman devine konuk olacak. Karşılaşmayı Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek. Portekizli hakemin yardımcılıklarını Pedro Nuno De Sa Martins ile Paulo Ricardo Duarte Bras yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andre Filipe Domingues Narciso olarak açıklandı. Galatasaray Allianz Arena'dan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. İşte, Bayern Münih Galatasaray maçının hakemi Antonio Emanuel Carvalho Nobre'nin hayatı ve biyografisi...

ANTONİO EMANUEL CARVALHO NOBRE KİMDİR?

Antonio Emanuel Carvalho Nobre 24 Kasım 1988'de dünyaya geldi.

Portekizli olan deneyimli Hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre, A Milli Futbol Takımı'nın geçen sene UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u 2-0 yendiği karşılaşmada da düdük çalmıştı.

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

Bayern Münih Galatasaray maçı bugün (8 Kasım 2023 Çarşamba) saat 23:00'de oynanacak. Maç, Exxen'den canlı yayınlanacak.

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