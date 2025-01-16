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Bayern Münih Hoffenheim'a gol olup yağdı! Bundesliga'da 5-0'lık maç...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.01.2025 12:07
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Bayern Münih, Bundesliga'nın 17. haftasında Hoffenheim ile karşı karşıya gelmiş. Mücadele Bayern Münih'in 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bayern Münih Hoffenheim'a gol olup yağdı! Bundesliga'da 5-0'lık maç...

Bundesliga'da 17. hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Hoffenheim ile karşılaştı.

66 DAKİKADA 5-0

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Mücadele 5-0 Bayern Münih lehine sona erdi. Maçta goller; 7. ve 48. dakikada Sane, 12. dakikada Guerreiro, 26. dakikada Harry Kane, 66. dakikada Gnabry'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 42 puanla en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 14 puanla küme düşme bölgesinde kaldı.

Bundesliga'da 18. haftada Bavyera ekibi sahasında Wolfsburg ile karşılaşacak.

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Bundesliga son dakika
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